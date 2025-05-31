انقطاع الكهرباء في بلطيم بسبب الطقس السيئ



كفر الشيخ - إسلام عمار:



شهدت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة غطّت مختلف أرجاء المدينة والمناطق المجاورة، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة الإسكندرية.

وتسببت موجة الطقس في انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب مناطق بلطيم، نتيجة هبوب رياح شديدة وسقوط كميات كبيرة من الأمطار، مما أثّر على استقرار الشبكة الكهربائية بالمدينة.

كما تعرضت قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس، في التوقيت ذاته، إلى أمطار رعدية مصحوبة ببرق ورياح قوية، وسط أجواء عاصفة تشبه طقس الشتاء، الأمر الذي دفع المواطنين للبقاء في منازلهم.

يُذكر أن موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية فجر اليوم، حيث هطلت أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بعواصف وبرق وثلوج، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.