اختفى وسط العاصفة.. بحيرة البرلس تبتلع صيادًا في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

يكثف رجال الإنقاذ النهري بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، اليوم السيت، وبالتعاون مع صيادو مطوبس، وسيدي سالم، والبرلس جهودهم في البحث عن صياد غارق في مياه بحيرة البرلس خلال عمله أثناء حدوث موجة الطقس السيئ في الساعات الأولى من صباح اليوم.

كشف المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وفوه ومطوبس لمصراوي عن الصياد فتح الله محمود الشال، 50 عامًا، ويقيم بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، خلال عمله في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في صيد الأسماك بحيرة البرلس "البركة الغربية" بحثًا عن رزقه اختفى تمامًا بعد تعرض قاربه للانقلاب خلال حدوث موجة الطقس السيئ.

وقال عضو مجلس النواب إنه خلال توقيت موجة الطقس السيئ والذي تزامنت تلك الأوقات مع العاصفة التي تعرضت لها الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت حدث ارتفاعًا في أمواج مياه بحيرة البرلس ومنذ ذلك التوقيت واختفى الصياد تمامًا بعد تعرضه للغرق.

وقال إنه جرى الاستعانة بمعدات الصيد الخاصة بالصيادين بجانب تواجد قوات الإنقاذ النهري، وشرطة المسطحات المائية للبحث عنه منذ الإبلاغ عن اختفاء ضحية لقمة العيش وعمل البحث عنه مازال جاريًا منذ أكثر من 5 ساعات.

كانت قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى سقوط أمطار رعدية مصاحبة ببرق ورياح شديدة، وذلك بالتزامن مع تعرض محافظة الإسكندرية إلى حالة من الطقس السيئ بينما تحولت شوارع مدينة بلطيم إلى بحيرات من المياه الراكدة الناتجة عن هطول أمطار غزيرة مع حدوث انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المناطق في بلطيم.

يذكر أن موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

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