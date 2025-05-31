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بالصور.. طقس مفاجئ يحوّل شوارع بلطيم إلى بحيرات

08:07 ص السبت 31 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أمطار رعدية ببرق ورياح شديدة تضرب بلطيم وتغرق شوارعها
  • عرض 5 صورة
    أمطار رعدية ببرق ورياح شديدة تضرب بلطيم وتغرق شوارعها
  • عرض 5 صورة
    أمطار رعدية ببرق ورياح شديدة تضرب بلطيم وتغرق شوارعها
  • عرض 5 صورة
    أمطار رعدية ببرق ورياح شديدة تضرب بلطيم وتغرق شوارعها
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحوّلت شوارع مدينة بلطيم في كفر الشيخ، اليوم السبت، إلى مستنقعات من المياه الراكدة الناتجة عن هطول أمطار غزيرة، بسبب تعرّض المدينة بالكامل لموجة من الطقس السيئ، بالتزامن مع حالة مماثلة في محافظة الإسكندرية.

وشهدت مدينة بلطيم، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أمطارًا غزيرة غمرت جميع أنحاء المدينة والمناطق المجاورة، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أغلب المناطق نتيجة الموجة العنيفة المصحوبة برياح قوية.

كما شهدت قرية الجزيرة الخضراء، التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، في التوقيت نفسه، سقوط أمطار رعدية مصحوبة ببرق ورياح شديدة، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية.

ويُذكر أن موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان محافظة الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، صاحبتها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق، ما أثار فزع المواطنين.

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أمطار رعدية برق ورياح شديدة بلطيم غرق شوارعها
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