أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت أماكن متفرقة في كفر الشيخ، اليوم السبت، إلى سقوط أمطار غزيرة نتيجة موجة من الطقس السيئ تجتاح كفر الشيخ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وبالتزامن مع العاصفة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغات بسقوط أمطار في أماكن متفرقة على مستوى المحافظة في مدينتي قلين، وكفر الشيخ، فيما جرى توجيه مسؤولي الوحدتين المحليتين بالتعامل مع سقوط الأمطار.

كانت قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى سقوط أمطار رعدية مصاحبة ببرق ورياح شديدة، وذلك بالتزامن مع تعرض محافظة الإسكندرية إلى حالة من الطقس السيئ، بينما تحولت شوارع مدينة بلطيم إلى بحيرات من المياه الراكدة الناتجة عن هطول أمطار غزيرة مع حدوث انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المناطق في بلطيم.

يذكر أن موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

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