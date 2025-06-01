تشييع جنازة الصياد الغارق فى بحيرة البرلس بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:



شيع أهالي قرية منشية المرشد التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، اليوم السبت، جنازة صياد خمسيني لقى مصرعه غرقًا في بحيرة البرلس خلال عمله أثناء حدوث موجة الطقس السيئ في الساعات الأولى من صباح اليوم.

كان المستشار حسام بدر، مدير نيابة مركز مطوبس، أمر بالتصريح بدفن جثة فتح الله محمود الشال، 50 عامًا، ويقيم بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس عقب عثور رجال الإنقاذ النهري بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، بالتعاون مع صيادو مطوبس، وسيدي سالم، والبرلس على جثمانه.

وكشف المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وفوه ومطوبس، لـ"مصراوي"، أن الصياد لقى مصرعه خلال عمله في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في صيد الأسماك بحيرة البرلس "البركة الغربية" بحثًا عن رزقه، بعد انقلاب قاربه خلال موجة الطقس السيئ.

وقال عضو مجلس النواب إنه خلال توقيت موجة الطقس السيئ والذي تزامنت تلك الأوقات مع العاصفة التي تعرضت لها الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت حدث ارتفاعًا في أمواج مياه بحيرة البرلس ومنذ ذلك التوقيت واختفى الصياد تمامًا بعد تعرضه للغرق.

وقال إنه جرى الاستعانة بمعدات الصيد الخاصة بالصيادين بجانب تواجد قوات الإنقاذ النهري، وشرطة المسطحات المائية للبحث عنه منذ الإبلاغ عن اختفائه.

كانت قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أمطار رعدية مصاحبة ببرق ورياح شديدة، بينما تحولت شوارع مدينة بلطيم إلى بحيرات من المياه الراكدة الناتجة عن هطول أمطار غزيرة مع حدوث انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المناطق في بلطيم.

اقرأ أيضًا:

انقطاع الكهرباء في بلطيم بسبب الطقس السيئ

بالصور.. طقس مفاجئ يحوّل شوارع بلطيم إلى بحيرات

اختفى وسط العاصفة.. بحيرة البرلس تبتلع صيادًا في كفر الشيخ - صور



