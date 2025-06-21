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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

04:37 م السبت 21 يونيو 2025

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 75.16%.

بلغ عدد المتقدمين للامتحان 120 ألفًا و260 طالبًا وطالبة، حضر منهم 118 ألفًا و722، نجح منهم 89 ألفًاو 236 طالبًا وطالبة.

واعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، حيث بلغ عدد المتقدمين 4,625، حضر منهم 4,473، ونجح 3,585 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 80.15%.

وفيما يخص الشهادات الخاصة، جاءت النتائج على النحو التالي:

الصم وضعاف السمع: تقدم 37 طالبًا، حضروا جميعًا، ونجح منهم 34 بنسبة نجاح 91.08%.

المكفوفين: تقدم 11 طالبًا، حضروا جميعًا، ونجح منهم 9 بنسبة نجاح 81.82%.

ويمكن الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط التالي:هنا

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الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة رقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية
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