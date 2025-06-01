رئيس جامعة المنصورة الأهلية يوجه بسرعة إنهاء تصحيح امتحانات الطلاب

الدقهلية-رامي محمود:

شدد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية،بمحافظة الدقهلية على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح بكافة كليات الجامعة وإعلان النتائج للطلاب.

كما شدد رئيس جامعة المنصورة الأهلية على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 / 2025م بكليات الجامعة، وذلك للاطمئنان على حُسن سير وانتظام أعمال الامتحانات.

رافق خاطر، خلال الجولة الدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، االدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، الدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارما D صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، أسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة ومحمود فرج، مدير شئون التعليم والطلاب.

و خلال جولته، تابع خاطر الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن توفير مناخ مناسب للطلاب داخل اللجان، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب.

وحرص خلال الجولة على استطلاع رأي الطلاب حول الامتحانات من حيث سهولتها والمعوقات التي تواجههم أثناء أداء الامتحانات، وكذلك العملية التنظيمية داخل اللجان، وأكد على أهمية العمل على تذليل أي صعوبات قد تواجههم لضمان سير الامتحانات بمرونة ونجاح.

كما ثمن رئيس الجامعة جهود القائمين على أداء الامتحانات وحسن تعاونهم لتوفير بيئة امتحانية مناسبة، مؤكدًا على أن الجامعة اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.