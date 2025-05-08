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انطلاق قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر (صور)

06:19 م الخميس 08 مايو 2025
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    انطلاق قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر (4)
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    انطلاق قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر (2)
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    انطلاق قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر (3)
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الأقصر - محمد محروس:

انطلقت في محافظة الأقصر فعاليات قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية، التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بهدف دعم الطلاب أكاديميًا قبيل انطلاق ماراثون الامتحانات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

تشهد القوافل، التي تُقام في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، تنظيم محاضرات مجانية يقدمها نخبة من المعلمين المتميزين في المواد الأساسية، وسط إقبال كبير من الطلاب وحرص من أولياء الأمور على الاستفادة من المبادرة.

ويتابع الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، تنفيذ المحاضرات ميدانيًا، ورافقه خلال الجولة الطاهر عبد الحميد، مدير إدارة الطود، حيث قاما بجولة تفقدية داخل القاعات لمتابعة سير العملية التعليمية والتفاعل بين الطلاب والمحاضرين. وقد شهدا أولى فعاليات المراجعة بمركز التعليم المدني بإدارة الطود التعليمية، وكانت محاضرة في مادة اللغة العربية، حاضر فيها كلٌّ من: نصر محمد، وجمال سعدي، ومحمد النوبي، ومحمد بغدادي، من معلمي اللغة العربية.

وأكد الدكتور جارح أن هذه القوافل تأتي في إطار حرص المديرية على تقديم الدعم الكامل للطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن المبادرة ستستمر في جميع الإدارات التعليمية حتى نهاية موسم الامتحانات.

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الأقصر وزارة التربية والتعليم بالأقصر المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم محمد عبد اللطيف محافظ الأقصر
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