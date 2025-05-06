ضبط طن لحوم فاسدة وتحرير 30 مخالفة في حملة رقابية بسوق الجمعة بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نفّذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية حملة رقابية موسعة على سوق الجمعة بحي ثانٍ، وذلك ضمن توجيهات المحافظ اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال بتشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار وضمان جودة السلع المعروضة وحماية صحة المواطنين.

شاركت في الحملة مديرية التموين والتجارة الداخلية، مديرية الصحة، مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد المغربي، الطب البيطري، مباحث قسم ثانٍ، ووحدة المرافق. واستهدفت الحملة محال بيع اللحوم والأسماك والعطارة والعلافة، وركّزت على التحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص.

وأسفرت الحملة، بحسب ما أعلنته شيماء عمر، مدير مديرية التموين، عن ضبط طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير 30 مخالفة متنوعة، تضمنت عدم الالتزام بالمعايير الصحية وعدم إعلان الأسعار.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل مديرية الصحة، أن فرق التفتيش قامت بالتعاون مع الطب البيطري بإعدام اللحوم المضبوطة بعد التأكد من فسادها، ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة المواطنين.