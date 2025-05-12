محافظ الأقصر يزف بشرى لأهالي نجع الترعة الشرقي -صور

الأقصر- محمد محروس:



أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة تفقدية، اليوم الاثنين، بمنطقة المنشأة العمارى، شملت زيارة ثلاثة نجوع هي: الترعة الشرقي، والترعة الغربي، والعوابد.

واستهل المحافظ جولته بزيارة نجع الترعة الشرقي، حيث استقبله الأهالي بحفاوة، مثمنين حرصه على متابعة مطالب المواطنين وتلبيتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال اللقاء، عرض الأهالي عددًا من المطالب، على رأسها توصيل الغاز الطبيعي، وتغطية ترعة "سيالة حوض العشي" بجوار كمين العماري، إلى جانب رصف الطريق المؤدي إلى النجع وتركيب أعمدة إنارة.

وأعلن المحافظ عن بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعي للنجع في الأول من أغسطس 2025، على أن يبدأ التشغيل الفعلي قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا متابعته الشخصية لهذا المشروع الحيوي.

كما وجه المحافظ مديرية الطرق ببدء أعمال الرصف عقب الانتهاء من مد خطوط الغاز، ودراسة عاجلة لتغطية الترعة باستخدام مواسير، تبدأ بالمنطقة المجاورة للمدرسة الابتدائية حرصًا على سلامة التلاميذ.

وفي ختام الزيارة، أهدى الدكتور صلاح أبو الوفا، المدرس بكلية الآداب بجامعة قنا وأحد أبناء النجع، المصحف الشريف للمحافظ تقديرًا لجهوده.

وانتقل المحافظ بعد ذلك إلى نجع الترعة الغربي، حيث طالب الأهالي بإدخال خدمة الصرف الصحي، مقترحين ثلاث قطع أراضي لاختيار الأنسب لإقامة محطة معالجة، كما طالبوا بتجهيز ساحة الصلاة بالإنترلوك، وتركيب البلدورات والإضاءة، إلى جانب تخفيض أسعار أراضي المنافع المملوكة للري.

ووعد المحافظ بإرسال مذكرة لوزير الموارد المائية والري بشأن تسعير أراضي المنافع، تيسيرًا على الأهالي، ووجّه بسرعة نزول الاستشاري لمعاينة الأراضي المقترحة وبدء إعداد المقايسات الخاصة بمشروع الصرف.

واختتم المحافظ جولته بزيارة نجع العوابد، حيث جدد الأهالي مطلبهم بإدخال خدمة الصرف الصحي. وأوضح المحافظ أنه فور توفير قطعة أرض بمساحة 40 متر في 40 متر، سيتم البدء في تنفيذ الرفع المساحي تمهيدًا لإقامة المشروع، يتبع ذلك إدخال الغاز الطبيعي، ثم رصف الطريق الرئيسي بالنجع.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندسة ماري روحي مدير مشروعات الكهرباء، والمهندس عبد الله بكري المدير التنفيذي للهيئة، والمهندس أسعد مصطفى منسق المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر.