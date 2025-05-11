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المنيا تخزن 249.5 ألف طن قمح محلي حتى الآن

02:41 م الأحد 11 مايو 2025

المنيا تخزن 249.5 ألف طن قمح محلي حتى الآن

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المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى صباح اليوم 249 ألفاً و525 طناً و823 كيلوجراماً من محصول القمح المحلي لموسم توريد 2025، وذلك من خلال 42 موقع تجميع وتخزين موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لضمان تحقيق المستهدف الاستراتيجي من المحصول، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد كدواني على متابعة منظومة التوريد ميدانياً، والتدخل الفوري لإزالة أية معوقات تواجه المزارعين، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، لمتابعة أعمال التسليم بدقة، وضمان سلامة عمليات التخزين داخل الشون والصوامع.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة من التموين والجهات المختصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة، وفقاً للمعايير المعتمدة، مع إعداد تقارير يومية لمتابعة حركة التوريد بمختلف المواقع، لضمان انتظام العملية وتحقيق المستهدف.

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