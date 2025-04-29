طعنات الغدر أخرجت أمعائه.. إحالة أوراق قاتلا صديقهما في الإسكندرية إلى المفتي

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة أوراق كل من سباك ومصور إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، بتهمة القتل العمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار السيد مصطفى الحوراني والمستشار حسام نزيه محمد عبده، وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

ترجع وقائع القضية المقيدة برقم 13785 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية اخطار من ضباط قسم المنتزة بالعثور على جثمان المجني عليه داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات وجود علاقة صداقة مسبقة بين المتهمين كل من "م.ك.ز" سباك، و" ي.ا.ال" مصور، وبين المجني عليه "م.ال.ع" والذي استضافهم بمسكنه حيث أقاما رفقته لعدة أيام.

ووفقًا لأوراق القضية، اتفق المتهمان سويا علي قتل المجني عليه وسرقة 3 هواتف محمولة وملابس مملوكة للمجني عليه، فأشار المتهم الأول علي الثاني، بإحضار عقار منوم لدسه إليه في أحد المشروبات الساخنة.

وأضافت التحقيقات، أنه وبمجرد أن فقد المجني عليه وعيه أحضر الثاني سلاح أبيض سكين وقطعة قماش مبللة وتعدى عليه بطعنه في العنق وكتم صوته، ونقله الأول إلى دورة المياه حيث طعنه الثاني عدة طعنات في البطن أخرجت امعائه، وطعنه مرة أخرى في الرقبة، وبعد أن تأكدوا من وفاته، جمعوا متعلقاته ولاذا بالفرار.

ونفاذا لقرار النيابة تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما المنقولات وهواتف المجني عليه، وأقروا بارتكاب الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.