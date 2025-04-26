بعد حكم حبسها هي وآخرين.. هكذا تلاعبت مهندسة حي شرق المنيا بالقانون لتمرير مخالفات البناء

المنيا-جمال محمد:

أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، حيثيات الحكم على مهندسة بحي شرق مدينة المنيا، و 3 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين و43 ألف و857 جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل، لاتهامهم بالتزوير والتلاعب في محررات رسمية وتراخيص البناء بالوحدة المحلية لمركز المنيا.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليها الأولى من وظيفتها، ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز، وأصدرت حكمها ضد المتهمين: "ع. ش. ر"، "م. ع. ر"، "ع. أ. ج"، وهـ. ح. ح"، لاتهامهم بالقيام في عام 2023، بالتلاعب في محررات رسمية وتراخيص بناء، بعد أن قامت المتهمة الأولى مهندسة بحي شرق المنيا، بتسهيل إجراءات إصدار رخص الهدم والمبانى بنطاق حي شمال المنيا، وحصلت للغير دون حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفتها.

وسهلت المتهمة للمتهمين الآخرين بناء بإنشاء ستة طوابق، وإتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار، وإبلاغه بالإجراءات التي ستتخذها الوحدة المحلية بالمنيا، لإيقاف البناء المخالف لتمكينه من تفاديها، كما حررت 12 محضراً قضائياً ببيانات مغايرة، مع التلاعب في البيانات بدفاتر تسجيل المخالفات بالحي جهة عملها، مع علمها بتزويرها بغية عدم مثوله أمام القضاء، وإعفائه من الغرامات اليومية المستحقة عن الامتناع عن تنفيذ قرارات إيقاف وإزالة الأعمال المخالفة والبالغ مقدارها 3243857.5 .

وأضافت الحيثيات، أن المتهمة اشتركت في تزوير الحكم القضائي المنسوب لمحكمة بندر المنيا في الدعوى رقم 1458 لسنة 2017 جنح بندر المنيا، بأن اتفقت معهم على ذلك.