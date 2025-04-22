3 جثث إحدها لمهندس وإصابة 2 آخرين.. ماذا حدث في محطة صرف الكيلو 21 بالإسكندرية؟

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لقي مهندس وعاملين اثنين مصرعهم وأصيب 2 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهم أثناء العمل داخل بيارة صرف صحي بمحطة معالجة الكيلو 21 بحي العجمي غربي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط عمال داخل بيارة صرف صحي بمحطة معالجة الكيلو 21 بمنطقة العجمي، ووجود متوفين ومصابين.

انتقل ضباط الشرطة رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص مصرع مهندس وعاملين اثنين وإصابة 2 آخرين إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي أثناء العمل بالمحطة المشار إليها.

جرى نقل الجثث الثلاث وهم كل من " إيهاب عبد الرحمن نجم، 43 سنة، وجورج روماني عبد الحكيم، 45 سنة، ومتولي محمود متولي، 40 سنة" إلى مشرحة مستشفى العامرية العام والمصابين لذات المستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.