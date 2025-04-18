مكالمة قاتلة.. فتاة ثلاثينية تسقط من الطابق الرابع فى المحلة أثناء حديثها بالهاتف

الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة، حيث لقيت فتاة في العقد الرابع من عمرها مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المحلة يفيد بوصول جثة فتاة إلى مستشفى المحلة العام.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتوفاة تبلغ من العمر 30 عامًا، وأن سبب الوفاة يعود إلى سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها بمنطقة المنشية الجديدة، وذلك بعد اختلال توازنها أثناء تحدثها عبر هاتفها المحمول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.