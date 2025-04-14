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محافظ سوهاج يصدر قرارات صارمة للسيارات المخالفة لتسعيرة المواصلات

11:50 م الإثنين 14 أبريل 2025

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات صارمة ضد سيارات الأجرة المخالفة، في إطار جهود المحافظة لضبط المنظومة المرورية وتحقيق الانضباط داخل الشارع السوهاجي.

وأوضح القرار أنه سيتم حجز جميع السيارات المخالفة التي تقوم بتحصيل أجرة زائدة عن التعريفة المقررة أو التي تقوم بتحميل الركاب من خارج المواقف الرسمية المعتمدة، لمدة شهر كامل بعد سداد قيمة المخالفة المرورية، بالإضافة إلى إلغاء خط السير بمعرفة إدارة المواقف بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن القرار جزء من سلسلة إجراءات رادعة لضمان احترام القانون وحماية المواطنين من أي استغلال أو تجاوزات في تعريفة الأجرة. وشدد على أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات، وأن القرار سيتم تنفيذه بكل حزم في كافة مراكز ومدن المحافظة.

كما شدد "سراج" على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالأجرة أو التحميل العشوائي، من خلال القنوات الرسمية أو الخط الساخن، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حقوق الركاب وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة هو مسئولية مشتركة.

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