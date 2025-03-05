طليقته حرضت عليه.. أمن الشرقية يكشف غموض إحراق سيارة محام في الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف غموض واقعة اشتعال سيارة ملاكي في منطقة مزلقان هرية رزنة في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

كانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة ثان الزقازيق يفيد تلقيها بلاغًا من مواطن يدعى "محمد.م. ط" 48 عامًا، محام، وأفاد بأنه عثر على سيارته الملاكي متفحمة جراء اشتعال النيران بها.

وقال مالك السيارة إن النيران اشتعلت في سيارته بفعل فاعل وأبلغ الجهات المعنية بشكوكه التي تدور حول فاعل كاشفًا عن هويته.

شكلت مباحث قسم ثان الزقازيق بقيادة الرائد حسن أباظة، رئيس المباحث، فريق بحث وتم رصد وتتبع كاميرات المراقبة، وتبين قيام شخص ملثم بإضرام النيران في السيارة، وقام الملثم بإلقاء مادة قابلة للاشتعال بسكبها على السيارة ثم أشعل النيران بها وفر هاربا.

تمكن رجال المباحث بقسم ثان الزقازيق من كشف هوية المتهم وتبين أنه مسجل خطر، مقيم بلبيس، وقاموا بضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من طليقة مالك السيارة المحترقة.

وأفادت التحريات أن طليقة مالك السيارة ربة منزل تبلغ من العمر 45 عامًا، وهي من حرضت الشخص الملثم بإضرام النيران في السيارة مقابل أجر مادي، وأوضحت له عن مواعيد طليقها ومواعيد تواجده وسيارته لتسهيل تنفيذ الجريمة.