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وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى الحميات في العيد

09:41 م الإثنين 31 مارس 2025

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى الحميات

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، مستشفى حميات الإسماعيلية خلال أول أيام عيد الفطر، لمتابعة سير العمل وضمان انتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تأتي الجولة ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.

شملت الزيارة أقسام الاستقبال، العناية المركزة، والأقسام الداخلية، حيث اطمأنت على تواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل، وهنأت المرضى وذويهم بالعيد.
كما تابعت تواجد فرق النوباتجية في المعمل المشترك والتأكد من سرعة ظهور نتائج التحاليل. وأكدت استمرار التنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة، مع انعقاد غرفة الطوارئ برئاستها لمتابعة العمل بالمستشفيات خلال العيد.

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مستشفى الحميات صحة الإسماعيلية عيد الفطر
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