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بالجلابية.. أحمد حجازي يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد الدوحة بالإسماعيلية

08:22 ص الإثنين 31 مارس 2025

أحمد حجازي يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد الدوحة بالإ

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الإسماعيلية _أميرة يوسف:


في أجواء مميزة، شارك نجم كرة القدم المصري أحمد حجازي، مدافع فريق الاتحاد السعودي، في أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الدوحة في مدينة الإسماعيلية، مرتديًا الجلباب التقليدي. وقد لاقى حضور حجازي للصلاة في مسقط رأسه ترحيبًا واسعًا من أهالي المدينة والمصلين الذين تفاعلوا معه بحفاوة.

ويُعد مسجد الدوحة من أبرز المساجد في الإسماعيلية، وقد تم تخصيصه من قبل مديرية الأوقاف ضمن 99 ساحة ومسجدًا لأداء صلاة العيد هذا العام. ووفقًا لتصريحات الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فإن المسجد كان من بين المواقع المحددة لاستقبال المصلين خلال عيد الفطر.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف قد أعلنت سابقًا عن قائمة الخطباء المعتمدين لصلاة العيد، وكان الشيخ مصباح محمد شكري من بين الأئمة المخصصين لإلقاء خطبة العيد في مسجد الدوحة.

وتعكس مشاركة أحمد حجازي في صلاة العيد بالإسماعيلية ارتباطه الوثيق بمدينته وأهله، وتؤكد على أهمية التواصل المجتمعي بين الرياضيين وجماهيرهم.

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