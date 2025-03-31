لا للتهجير.. الآلاف يدعمون فلسطين في وقفة تضامنية عقب صلاة العيد بالإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

نظم عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالإسكندرية وقفات تضامنية عقب صلاة عيد الفطر المبارك لدعم القضية الفلسطينية، وللتضامن مع أهالي قطاع غزة.

واحتشد آلاف المصلين في ساحات الصلاة والمساجد بمختلف أنحاء الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، لدعم القيادة السياسية المصرية، ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين، رافعين لافتات منها “لا للتهجير”، "ضد التهجير"؛" لا لتصفية القضية الفلسطينية"،" معاك ياريس لإعمار غزة"، "كلنا معاك ياريس".



وردد المشاركون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية ومعارضة لفكرة التهجير مع تأييد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وردد المشاركون هتافات منها "يا فلسطين لن ننساكي كل الشعب المصري معاكي".



وأكد مسؤلو الأحزاب السياسية المشاركة أن هذه الفعاليات تأتي دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، وتأييدًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بحماية الأمن القومي المصري، ورفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار عدد من المشاركين في الوقفة التضامنية أنها بمثابة رسالة قوية إلى العالم، تؤكد تضامن الشعب المصري مع أشقائه في غزة، ورفض جرائم الاحتلال، مؤكدين أن مصر قيادة وشعب تقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي.