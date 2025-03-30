العربيتين اتعجنوا.. جثتان و3 مصابين في تصادم سيارتين بالبحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل على طريق التحدي، بمركز بدر في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق المذكور ووجود مصابين، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

نُقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، وأودعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.