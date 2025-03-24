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مصرع طفل برصاصة طائشة فى قنا

10:37 ص الإثنين 24 مارس 2025

جثة طفل - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي طفل مصرعه بطلق ناري طائش فى البطن، وذلك في مركز دشنا شمال قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بمصرع طفل يدعى ر.م.ع يبلغ من العمر 15 عاما بطلق ناري طائش استقرت الرصاصة فى البطن، بمركز دشنا.

وجرى نقله عبر الإسعاف إلى مستشفى دشنا المركزي ومقرها المؤقت فاو قبلي، ووضعه فى المشرحة لحين استخراج تصريح الدفن.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لمعاينة المكان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

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مصرع طفل قنا مركز دشنا
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