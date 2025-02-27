وحدة مناظير بلبيس تنقذ حياة 5 أطفال بعمليات دقيقة

الشرقية - ياسمين عزت:

نجح الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي في إجراء خمس عمليات مناظير متقدمة للأطفال، بقيادة الدكتور محمد نور الدين، المشرف العام على المناظير بمديرية الصحة بالشرقية، وبمشاركة الدكتور سامح بدر استشاري مناظير الجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس، وتحت إشراف الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن العمليات شملت تركيب أنبوبة تغذية معدية لطفل يعاني من نزيف بالمخ نتيجة حادث، وإيقاف نزيف معدي لطفل آخر، بالإضافة إلى تشخيص قرح بالأمعاء الدقيقة واكتشاف التهابات بالقولون، مؤكدًا استقرار جميع الحالات وتلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور هاني مصطفى جميعة حرص المديرية على تطوير الوحدات الطبية بالمحافظة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية في إنجاز العمليات بدقة وكفاءة.

كما أشار إلى أن دعم وزارة الصحة لمستشفى بلبيس بتجهيزات حديثة ساهم في تعزيز خدمات وحدة المناظير، التي تُعد من الأقوى بالمحافظة بتكلفة تجاوزت 10 ملايين جنيه.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة الخدمات الصحية بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى بلبيس المركزي، نظرًا لدوره المحوري في استقبال حالات الطوارئ والحوادث.