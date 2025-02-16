تعرف على أسعار الطيور البلدية في سوهاج قبل شهر رمضان -فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر و محمد البدري:

تواصل النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المحامي "نصر الدين.ال"، المعروف بـ "سفاح المعمورة" والمتهم بقتل 3 أشخاص "سيدتان ورجل" ودفن جثثهم في شقتين بمنطقتي المعمورة والعصافرة.

ورجحت المعاينة الأولية أن الجثة التي عثر عليها مدفونة بأرضية شقة كان يستأجرها المتهم بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة ترجع للمهندس محمد إبراهيم، 60 سنة، مبلغ بتغيبه من 3 سنوات.

كانت سارة محمد، ابنة المهندس المذكور نشرت استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس 2022 كتبت فيها :"بالله عليكم تشيروا في كل الجروبات ممكن ربنا يجعلكم سبب في رجوع والدى عشان قلبي وجعني أوى.. والدي متغيب بقاله أكثر من 22 يوم".

وتابعت: "ذهب للمحامي لبيع بيت ومرجعش من ساعتها حاولنا نتصل بيه رد بعد يومين وكان صوته مش طبيعي وكان جانبه المحامي وكلامه غريب وبيقول سلمولى على ناس قريبنا ماتوا كأنه بيوصلنا رسالة أن في حاجة غلط وبعد كدا تليفونه اتقفل".

وأضافت ابنة المجني عليه: "حاولنا نتواصل مع المحامي قالنا هو باع البيت والعربية واجوز وسافر أزاي بابا يبيع ويمشى وشنطة ملابسه مخدهاش حتى طيب مين الناس اللي اشتروا ميعرفش ولا معاه نسخة من العقد حتى روحنا للقسم تاني الرمل قالنا لازم تروحوا عند القسم اللي تابع للبيت اللي والدكم باعوا رحنا لقسم منتزة تانى قالوا أزاي لازم تعملوا المحضر مكان الإقامة".

وأشارت سارة، في استغاثتها: "دوخنا لمدة 10 أيام لحد ما جبنا محامي عملنا مذكرة غياب وطبعا معملناش بها حاجة توجهنا للنيابة العامة وأخدنا منهم تأشيرة العمل محضرة في قسم رمل تانى يوم 17/3 يعنى بعد غياب 17 يوم ولسه مش عارفين نوصل لوالدي أرجو منكم الدعاء لرجوعه بالسلامة".

ونجحت قوات الشرطة في استخراج الجثمان في حالة تعفن داخل كيسين بعد أعمال حفر استغرقت ساعات، وتبين من الفحص وجود بعض المتعلقات التي تدل على هوية المجني عليه.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لرجل مبلغ بتغيبه عن المنزل ومحرر بذلك بلاغ بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري تكثيف البحث لمعرفته علاقته بالمتهم والأسباب وراء مقتله.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى المشرحة وندب الطبيب الشرعي لإجراء التشريح اللازم وبيان سبب الوفاة وتاريخ حدوثها.

وكان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية، قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

كان قسم شرطة المنتزه ثان قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

اقرأ أيضًا

سفاح المعمورة" يمثل جريمته في الإسكندرية

تفتيش شقة أخرى لـ "سفاح المعمورة" بالإسكندرية.. وتجديد حبسه 15 يومًا| صور

على طريقة سفاح الجيزة.. العثور على جثتي سيدتين مدفونتين في شقة بالإسكندرية| تفاصيل صادمة

"مصراوي" في موقع جريمة "سفاح المعمورة".. الجيران يروون ما حدث (فيديو وصور)

لماذا لم تظهر رائحة جثتي سيدتي "سفاح المعمورة"؟.. الجيران يكشفون السبب| صور

صرخة امرأة كشفت سر الغرفة المغلقة.. كيف سقط سفاح المعمورة في الإسكندرية؟| صور

العثور على جثة ثالثة لضحايا سفاح الإسكندرية في شقة بالعصافرة

"مراتي رجليها تعبانة".. كيف اختار سفاح المعمورة مسرح الجريمة بالإسكندرية؟| صور

رجل مُبلغ بتغيبه منذ 3 سنوات.. من هو الضحية الثالثة لـ"سفاح المعمورة"؟- صور

شقة مظلمة تشبه القبر.. هنا دفن سفاح المعمورة ضحيته الثالثة في الإسكندرية- صور

"كان ساكن عندنا".. كيف عثرت الشرطة على جثة ثالث ضحايا سفاح المعمورة؟ -صور

البحث عن جثمان ضحية رابعة لسفاح الإسكندرية في شقة جديدة

مواليد كفر الشيخ وعنده 51 سنة.. معلومات وصور لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية