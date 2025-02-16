شقيقة المهندس المشتبه في مقتله على يد سفاح المعمورة تكشف تفاصيل اختفائه -صور

تعرف على أسعار الطيور البلدية في سوهاج قبل شهر رمضان -فيديو وصور

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

كشفت أسرة المهندس محمد إبراهيم، المشتبه في مقتله على يد المتهم المعروف بسفاح المعمورة في الإسكندرية؛ تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل اختفائه وعدم تمكنهم من الوصول إليه قبل نحو 3 سنوات.

وتحدثت منى إبراهيم شقيقة المهندس المتغيب المشتبه في وفاته لـ"مصراوي"؛ قائلة: إن المحامي المتهم كان على معرفة بشقيقها في إطار العمل حيث كان عرض عليه خدماته القانونية في إنهاء الإجراءات المتعلقة بتحرير العقود وغيرها من الإجراءات التي تتطلب وجود محام.

وعن آخر ظهور لشقيقها أوضحت أنه كان في عام 2022، حيث تغيب بضعة أيام وبعد محاولات للتواصل معه أجاب عبر هاتفه وأخبرها أنه متواجد مع المحامي المتهم، وكان يتحدث بصعوبة وطريقة غير طبيعية، فسألته عن حاله، فأجابها بأنه تعرض لحادث وعندما عرضت عليه الحضور لمساعدته، قال لها: 'لا تأتِ، فأنا مع صديقي المحامي."

وتابعت شقيقة المهندس المتغيب: "بعد ذلك، أخذ المحامي الهاتف من أخي وقال لي إنه سيحضره و يأتيان إلينا، وكان ذلك مع بداية شهر مارس "2022.

واتهمت منى إبراهيم المحامي بقتل شقيقها، وأكدت أن آخر اتصال بينها وبين أخيها كان بحضور المحامي، مشيرة إلى أن الجثة الثالثة التي تم العثور عليها ربما تكون لشقيقها المتغيب.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة؛ يشتبه أن يكون من ضحايا المحامي المتهم بقتل سيدتين والمعروف بسفاح المعمورة في الإسكندرية

وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض وملابسات جرائم المحامي المعروف بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد ارتفاع عدد ضحاياه لـ 3 جثث حتى الآن.

واستخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

ونجحت قوات الشرطة في استخراج الجثمان في حالة تعفن داخل كيسين بعد أعمال حفر استغرقت ساعات، وتبين من الفحص وجود بعض المتعلقات التي تدل على هوية المجني عليه.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لرجل مبلغ بتغيبه عن المنزل ومحرر بذلك بلاغ بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري تكثيف البحث لمعرفته علاقته بالمتهم والأسباب وراء مقتله.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى المشرحة وندب الطبيب الشرعي لإجراء التشريح اللازم وبيان سبب الوفاة وتاريخ حدوثها.

وكان قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

كان قسم شرطة المنتزه ثان قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

اقرأ أيضًا:

سفاح المعمورة" يمثل جريمته في الإسكندرية

تفتيش شقة أخرى لـ "سفاح المعمورة" بالإسكندرية.. وتجديد حبسه 15 يومًا| صور

على طريقة سفاح الجيزة.. العثور على جثتي سيدتين مدفونتين في شقة بالإسكندرية| تفاصيل صادمة

"مصراوي" في موقع جريمة "سفاح المعمورة".. الجيران يروون ما حدث (فيديو وصور)

لماذا لم تظهر رائحة جثتي سيدتي "سفاح المعمورة"؟.. الجيران يكشفون السبب| صور

صرخة امرأة كشفت سر الغرفة المغلقة.. كيف سقط سفاح المعمورة في الإسكندرية؟| صور

العثور على جثة ثالثة لضحايا سفاح الإسكندرية في شقة بالعصافرة

"مراتي رجليها تعبانة".. كيف اختار سفاح المعمورة مسرح الجريمة بالإسكندرية؟| صور

رجل مُبلغ بتغيبه منذ 3 سنوات.. من هو الضحية الثالثة لـ"سفاح المعمورة"؟- صور

شقة مظلمة تشبه القبر.. هنا دفن سفاح المعمورة ضحيته الثالثة في الإسكندرية- صور

"كان ساكن عندنا".. كيف عثرت الشرطة على جثة ثالث ضحايا سفاح المعمورة؟ -صور

البحث عن جثمان ضحية رابعة لسفاح الإسكندرية في شقة جديدة

مواليد كفر الشيخ وعنده 51 سنة.. معلومات وصور لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية