بحضور رئيس مجلس الشيوخ.. افتتاح مسرح جامعة المنيا الأهلية (صور)

المنيا - جمال محمد:

افتتح مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، اليوم الخميس، مسرح الجامعة بمقرها في مدينة المنيا الجديدة، برئاسة وحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وذلك بهدف تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية داخل الجامعة.

بدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي يستعرض أبرز إنجازات جامعة المنيا الأهلية منذ تأسيسها وحتى الآن، مسلطًا الضوء على التطور الأكاديمي والأنشطة الطلابية التي تهدف إلى بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

كما شهد الحفل فقرة فنية قدمها فريق كورال الجامعة، حيث أدّى مجموعة مختارة من الألحان والعروض الفنية التي أبهرت الحضور وأضفت جوًا من البهجة على الفعالية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن افتتاح المسرح يُعد خطوة مهمة في إطار دعم الأنشطة الثقافية والفنية داخل الجامعة، مشيرًا إلى سعي الجامعة الدائم لتزويد طلابها بتجارب ثقافية وفنية تسهم في بناء شخصياتهم بشكل متكامل، باعتبارها إحدى جامعات الجيل الرابع الذكية.

وأضاف فرحات أن المسرح الجديد، الذي يتسع لـ350 مقعدًا، مجهز بأحدث أجهزة الصوتيات والإضاءة ووسائل العرض، ليكون منصة لتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، في إطار حرص الجامعة على تطوير بيئة تعليمية ملهمة.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس أمناء الجامعة عن تقديرهم للجهود المبذولة من إدارة الجامعة لتطوير المنشآت والمرافق، مؤكدين أن مسرح الجامعة سيكون منبرًا لتشجيع الإبداع الفني والثقافي بين الطلاب، مما يشكل إضافة كبيرة للأنشطة الطلابية التي تسعى الجامعة إلى تعزيزها.

وعبّر الحضور عن سعادتهم بإنجازات الجامعة الأهلية، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات تعكس رؤية جامعة المنيا الأهلية في تقديم بيئة تعليمية متكاملة تواكب أحدث المعايير الأكاديمية والثقافية.

شهد الافتتاح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية ونائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أحمد شوقي أمين المجلس، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبوهشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، بالإضافة إلى الدكتور جمال أبو المكارم، والدكتور ماهر جابر، والدكتور جمال أبو المجد، رؤساء الجامعة السابقين، وعمداء ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة.