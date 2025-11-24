بالصور- محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة عمليات انتخابات النواب

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025.

يأتي ذلك لمتابعة بدء عمل اللجان وسير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان انضباط الأداء داخل جميع المقرات الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى شوقي المستشار العسكري، ووكلاء الوزارات الخدمية، ورؤساء المصالح والقطاعات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه جرى رفع درجة الجاهزية القصوى بكل الأجهزة التنفيذية، مع تشغيل غرفة العمليات على مدار الساعة وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لتذليل أي عقبات وتقديم الدعم اللوجستي الكامل بما يضمن انتظام عملية التصويت داخل 501 مركز انتخابي يضم 527 لجنة فرعية، موزعة على 4 لجان عامة، يشارك بها أكثر من مليوني و420 ألف ناخب في هذا الاستحقاق الوطني.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفر خطة طوارئ متكاملة داخل المستشفيات ووحدات الإسعاف، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمقار الانتخابية وتوفير الإضاءة والتهوية والمظلات ومقاعد الانتظار، مع تخصيص أماكن ملائمة لكبار السن وذوي الهمم، وتأكيد جاهزية وسائل الإطفاء والمولدات الكهربائية وقوات التأمين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية بكثافة في صناديق الاقتراع، باعتبارها مسؤولية وطنية ورسالة تعكس وعي أبناء المحافظة وريادتهم في المشاركة السياسية، مؤكداً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل فقط على تسهيل عملية التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق والمشرف.

وفي السياق خصصت المحافظة خطوطًا للتواصل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114) ورقم (0473220792)، إلى جانب توفير خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الرقم القومي: هنا