إعلان

بالصور- محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة عمليات انتخابات النواب

كتب : إسلام عمار

10:56 ص 24/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جانب من متابعة الانتخابات بعمليات كفر الشيخ
  • عرض 7 صورة
    جانب من متابعة الانتخابات
  • عرض 7 صورة
    خلال ترأس محافظ كفر الشيخ العمليات
  • عرض 7 صورة
    خلال عمل المتابعة للانتخابات
  • عرض 7 صورة
    خلال متابعة المحافظ للانتخابات
  • عرض 7 صورة
    المحافظ يترأس غرفة العمليات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025.

يأتي ذلك لمتابعة بدء عمل اللجان وسير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان انضباط الأداء داخل جميع المقرات الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى شوقي المستشار العسكري، ووكلاء الوزارات الخدمية، ورؤساء المصالح والقطاعات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه جرى رفع درجة الجاهزية القصوى بكل الأجهزة التنفيذية، مع تشغيل غرفة العمليات على مدار الساعة وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لتذليل أي عقبات وتقديم الدعم اللوجستي الكامل بما يضمن انتظام عملية التصويت داخل 501 مركز انتخابي يضم 527 لجنة فرعية، موزعة على 4 لجان عامة، يشارك بها أكثر من مليوني و420 ألف ناخب في هذا الاستحقاق الوطني.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفر خطة طوارئ متكاملة داخل المستشفيات ووحدات الإسعاف، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمقار الانتخابية وتوفير الإضاءة والتهوية والمظلات ومقاعد الانتظار، مع تخصيص أماكن ملائمة لكبار السن وذوي الهمم، وتأكيد جاهزية وسائل الإطفاء والمولدات الكهربائية وقوات التأمين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية بكثافة في صناديق الاقتراع، باعتبارها مسؤولية وطنية ورسالة تعكس وعي أبناء المحافظة وريادتهم في المشاركة السياسية، مؤكداً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل فقط على تسهيل عملية التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق والمشرف.

وفي السياق خصصت المحافظة خطوطًا للتواصل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114) ورقم (0473220792)، إلى جانب توفير خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الرقم القومي: هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ كفرالشيخ غرفة عمليات انتخابات النواب اللواء دكتور علاء عبدالمعطي انتخابات مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية