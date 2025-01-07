مصرع شخص أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله في الشرقية

الشرقية: ياسمين عزت:

لقي مواطن مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، داخل حفرة بمنزله أثناء التنقيب على أثار بمنزله الكائن بقرية أم عجرم التابعة لمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، إذ إنهال التراب عليه أثناء حفره وما زال البحث جار عنه من قبل الجهات المعنية لاستخراج جثمانه.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارا يُفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يشير إلى مصرع مواطن، إذ إنهال تراب الحفر عليه، أثناء تنقييه عن الأثار بمنزله بقرية أم عجرم.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث بقرية أم عجرم التابعة لمركز فاقوس، إذ أشارت التحريات الأولية إلى مصرع مواطن انهال عليه التراب أثناء حفره بمنزله للتنقيب على الأثار.

وأبلغ ذوي الشخص مركز شرطة فاقوس بالواقعة، وعلى الفور تم إخطار مديرية أمن الشرقية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات.