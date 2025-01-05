صحة الإسماعيلية: تطعيم طلبة مدارس التمريض ضد فيروس الكبد B

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، عن بدء حملة التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي (B)، لطلبة مدارس التمريض والعاملين بالمنشآت الصحية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار المرض وتحصين الفئات الأكثر عرضة للإصابة به.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي (B)، مشددة على أهمية تطعيم الكوادر الطبية في المنشآت الصحية وطلبة المدارس الفنية للتمريض.

وأوضحت أن الحملة نجحت حتى الآن في تطعيم 250 طالبًا وطالبة بالجرعة الأولى، على أن يتم استكمال الجرعات المقررة خلال الفترة المقبلة.

من جهتها، أشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، إلى أن الحملة تستهدف طلبة مدارس التمريض بجميع مدن المحافظة، بالإضافة إلى العاملين بالمنشآت الصحية، وعمال النظافة والتجميل بمجالس المدن، وأيضًا مخالطي مرضى الالتهاب الكبدي (B) من خلال مكاتب الصحة المختلفة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد محمود، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، أن عدد الجرعات التي تم تقديمها للعاملين بالمنشآت الصحية بلغ 1555 جرعة حتى الآن، مع استمرار الجهود لتغطية باقي العاملين، وتطعيم 389 مريضًا ممن يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي في مستشفيات المحافظة، على أن تستكمل الجرعات المستحقة لهم خلال الربع الأخير من عام 2024.

وأشرف على تنفيذ الحملة دكتورة سارة حسن ومحمد أنور، مسؤولا الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالإسماعيلية.