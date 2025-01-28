محافظ جنوب سيناء يُجري حركة تنقلات داخلية للجهاز التنفيذي

جنوب سيناء - رضا السيد:

أصدر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات شملت لعدداً من رؤساء المراكز والمدن.

وتضمنت الحركة تكليف اللواء خيري حسين، من سكرتير مساعد إلى سكرتير عام المحافظة، ومبروك الغمريني، من رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين إلى رئيس الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ، واللواء محمود ضياء، للعمل رئيس مدينة رأس سدر.

كما شملت الحركة تكليف اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة ابو زنيمة، للعمل

رئيساً لمدينه ذهب، وتكليف عدد من موظفين الوحدات المحلية للعمل نواباً لرؤساء المراكز والمدن.

كما جرى نقل أحمد علي، رئيس قطاع نبق، للعمل بالوحدة المحلية لمدينة الطور، وتشكيل بعض اللجان بغرض تحقيق المرونة في إجراءات تحفيز الاستثمار السياحي، ومنها لجنة التحديات للاستثمارات السياحية بجنوب سيناء، واللجنة الدائمة للمهرجانات والهجن والتراث.

وقال المحافظ، إنه جرى إصدار هذه الحركة بهدف الاستفادة من الكفاءات، وتجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي بما يسهم في تحسين أداء الإدارات المحلية، وتحقيق التنمية الشاملة بكافة القطاعات، وتطوير العمل الإداري، ذلك ضمن استراتيجية الدوله للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع بسرعة وكفاءة.

وأكد المحافظ، أن هذه الحركة تأتي في إطار تقييم شامل ودائم لأداء رؤساء الوحدات المحلية وفق معايير تركز على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الخطط التنموية للمحافظة.

وشدد على أهمية التواجد الميداني اليومي لرؤساء المدن والمراكز، والتفاعل المباشر مع المواطنين والمستثمرين، والاستماع إلى شكواهم، والعمل على حلها بشكل فوري، مشيراً إلى أنه لن يتهاون مع أي تقصير أو إهمال في أداء المسؤوليات.