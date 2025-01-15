وصلت حد الضباب.. الشبورة المائية تحجب الرؤية على كافة الطرق في الإسكندرية- صور

مصرع 7 وإصابة 5 في انقلاب سيارة عمال من أعلى كوبري بمطروح

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، شبورة مائية كثيفة وصلت حد الضباب، ما تسبب في انخفاض وانعدام مستوى الرؤية الأفقية على كافة الطرق السريعة والداخلية بالمدينة الساحلية.

وأغلقت محافظة الإسكندرية طريقي "الإسكندرية– مطروح" الساحلي الدولي، بدءًا من الكيلو 57 اتجاه محافظة مرسى مطروح، و"الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي بداية من بوابة الرسوم بمنطقة العامرية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة، مشيرة إلى استمرار كثافة الشبورة المائية اعتبارا من اليوم وحتى غد الخميس.

وفي سياق متصل، قرر مجلس جامعة الإسكندرية ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية اليوم، لمدة نصف ساعة لتبدأ 9.30 صباحًا، نظرًا للشبورة المائية، حرصًا على سلامة الطلاب.

وقررت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، تأخير مواعيد الامتحانات المقررة اليوم والخاصة بصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بمعدل 30 دقيقة، لتبدأ في الساعة الثامنة والنصف، وترحيل الامتحانات التالية في اليوم نفسه بواقع نصف ساعة.

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