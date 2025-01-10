تنطلق غدًا.. تعليم البحيرة تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول

البحيرة - أحمد نصرة:

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، والتي تنطلق غدًا السبت.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم اكتمال تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، و التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات.

وشدد الديب على الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة والمناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر وبما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات النقل بمختلف المراحل التعليمية ما يقارب 944 ألف طالب وطالبة.

ومن المقرر أن يؤدي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي البالغ عددهم 137 ألفا و 941 تلميذ وتلميذة امتحان مادة اللغة العربية والخط كما يقوم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي البالغ عددهم 150 ألفا و 164 تلميذ وتلميذة بأداء امتحان مادة اللغة العربية والخط وتلاميذ الصف الخامس الابتدائي البالغ عددهم 154 ألفا و 259 تلميذ وتلميذة يؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط بينما يؤدى 149 ألفا و 196 تلميذ وتلميذة بالصف السادس الابتدائي امتحاناتهم غدا فى مادة اللغة العربية والخط.

ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي البالغ عددهم 150 ألفا و 368 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة العربية ويؤدى طلاب الصف الثاني الاعدادي البالغ عددهم 130 ألفا و 4 طالب وطالبة امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية.

كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي العام البالغ عددهم 35482 طالب وطالبة امتحاناتهم غدا فى مادة العلوم المتكاملة بينما يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي البالغ عددهم 36391 طالب وطالبة امتحاناتهم غدا فى مادة اللغة العربية.