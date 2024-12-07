كان مولع سيجارة.. إصابة شاب بحروق بعد خروجه من محطة بنزين فى قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب شاب بحروق، اليوم السبت، جراء اشتعال النيران في دراجته البخارية عقب خروجه من محطة بنزين، في مدينة قوص، محافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة شاب بحروق، وتبين إصابة الشاب وليد.ج، بحروق من الدرجة الأولى، حيث كان يمول في محطة بنزين وعقب خروجه مباشرة بدأ يشرب سيجارة فتسببت في نشوب حريق في الموتوسيكل الخاصة به خلال سيره بمدينة قوص.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.