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مصرع شاب صدمته سيارة في العاشر من رمضان

09:48 م الأحد 29 ديسمبر 2024

مصرع شاب - أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه إثر اصطدام سيارة به على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بالقرب من مسجد ليلة القدر في نطاق دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى مديرية أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف بالحادث، حيث تم التصادم مع الشاب محمود مظهر أحمد محمود، 23 عامًا، من دار السلام بسوهاج، أثناء عبوره الطريق.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما جرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثمان لذويه.

طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مسجد ليلة القدر العاشر من رمضان الشرقية مصرع شاب مديرية أمن الشرقية النيابة العامة
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