مأمورية خاصة.. ترحيل حمو بيكا إلى سجن برج العرب لتنفيذ حكم حبسه

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

رحلت مأمورية خاصة من مديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت؛ مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إلى سجن برج العرب، بعد قرار رفض استئنافه على حكم حبسه شهرين في قضية متعلقة بإقامة حفل من دون ترخيص.

وأمر المحامي العام لنيابات الدخيلة والعامرية برفض استئناف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وتأييد حكم حبسه لمدة شهرين، مع ترحيله لتنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان حمو بيكا قد وصل إلى قسم شرطة الدخيلة اليوم السبت، بعد ترحيله من قبل نيابة قصر النيل، على ذمة قضايا بالحبس.

كشفت التحريات أن حمو بيكا أقام حفلة "وش غضب" في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية دون تصريح، مما دفع نقابة المهن الموسيقية لتحرير محضر ضده.

صدر حكم بحبس حمو بيكا لمدة شهرين، وفي عام 2021 تم الاستئناف على الحكم، إلا أن الاستئناف رُفض وتم تأييد الحكم.

وعند مثوله اليوم أمام جهات التحقيق وبعد عدم التصالح مع نقابة المهن الموسيقية، تم رفض الاستئناف وتأييد حكم حبسه لمدة شهرين.

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