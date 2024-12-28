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حبس حمو بيكا بعد رفض النيابة استئنافه في الإسكندرية

01:51 م السبت 28 ديسمبر 2024
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    حمو بيكا
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    حمو بيكا من أحد جلسات التصوير
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    حمو بيكا مع والدته
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    حمو بيكا في جلسة تصوير مع زوجته
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    حمو بيكا خلال إحياء حفلًا غنائيًا في الولايات المتحدة الأمريكية
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أمر المحامي العام لنيابات الدخيلة والعامرية، اليوم السبت، برفض استئناف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وتأييد حكم حبسه لمدة شهرين، مع ترحيله لتنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان حمو بيكا قد وصل إلى قسم شرطة الدخيلة اليوم السبت، بعد ترحيله من قبل نيابة قصر النيل، على ذمة قضايا بالحبس.

كشفت التحريات أن حمو بيكا أقام حفلة "وش غضب" في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية دون تصريح، مما دفع نقابة المهن الموسيقية لتحرير محضر ضده.

صدر حكم بحبس حمو بيكا لمدة شهرين، وفي عام 2021 تم الاستئناف على الحكم، إلا أن الاستئناف رُفض وتم تأييد الحكم.

وعند مثوله اليوم أمام جهات التحقيق وبعد عدم التصالح مع نقابة المهن الموسيقية، تم رفض الاستئناف وتأييد حكم حبسه لمدة شهرين.

حمو بيكا محافظة الإسكندرية نقابة المهن الموسيقية محاكمة حمو بيكا
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