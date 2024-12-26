بالصور- محافظ الأقصر يشيد بتجربة تجفيف الطماطم وتصديرها للأسواق العالمية

الأقصر- محمد محروس:

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن استعداد المحافظة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، لطرح مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة، أمام المستثمرين، تمهيداً لتشغيله واستغلاله في الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، بما يساهم في جذب الاستثمار، وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بالمجمع بقرية الكيمان بمدينة إسنا والتي تابع خلالها مراحل التجارب الأولية للمجمع تمهيداً لطرحه أمام المستثمرين قريباً.



تفقد المحافظ المجمع الذي يقع على مساحة تتجاوز 8 أفدنة ويضم مبنى إداري به مكاتب، ومبني للثلاجة لحفظ المواد الغذائية ومبنى لخطوط الإنتاج عبارة عن "هنجر" مساحته 300 متر به خطي إنتاج مجهزين بالكامل بالمعدات الخاصة بالفرز والغسيل والتقطيع والغربلة وأجهزة للتصنيع الغذائي والتعبئة بالإضافة إلى 3 مناشر بمساحة 3600 متر ومساحات أرض فضاء شاسعة تصلح لأعمال التوسعات المستقبلية.

واستمع المحافظ خلال تفقده للمجمع إلى شرح من الدكتور إبراهيم رمضان مدير هيئة تنمية الصعيد بالأقصر والذي أشار إلى أن مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة تم إنشاؤه ضمن خطة الهيئة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والغذائية، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وفي إطار تكليفات اللواء أ.ح شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وبالتعاون مع محافظة الأقصر لتحقيق نهضة صناعية زراعية حيث شهدت الأقصر إنشاء 3 مجمعات صناعية حرفية بالإضافة إلى مجمع للصناعات الغذائية والتعبئة.

وأضاف مدير هيئة تنمية الصعيد بالأقصر، أن مجمع الصناعات الغذائية تم مده بشبكة مرافق متكاملة ومجهزة تماماً للعمل واستغلاله في إقامة مشروعات غذائية وتم عمل تجربة لتجفيف الطماطم لبدء طرح المجمع حيث تتميز محافظة الأقصر بوفرة إنتاج محصول الطماطم، لافتا إلى أن المجمع مجهز لتجفيف كافة الحاصلات الزراعية التي تتميز الأقصر بزراعتها، ويساهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة.

ومن جانبه، أبدى محافظ الأقصر إعجابه بنموذج تجربة تجفيف الطماطم لتصديرها للأسواق العالمية مشيداً بآلية عمل المجمع، ومساهمته في توفير فرص عمل، لافتا إلى ضرورة تكرار هذا النموذج في مناطق متفرقة والتوسع في إقامة مشروعات صناعية زراعية، مع دراسة إمكانية عمل قيمة مضافة للحاصلات الزراعية "الطماطم" من خلال إقامة خط انتاج اضافي مع تجفيف الطماطم لإنتاج عجينة الصلصة أو المنتجات الصناعية الغذائية من محصول الطماطم بما يسهم في تنمية الاستثمار وجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل وتحقيق نمو صناعي وزراعي للنهوض بالاقتصاد وفتح آفاق تنموية جديدة بالمحافظة.

رافق المحافظ في جولته بالمجمع، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، والدكتور ابراهيم رمضان مدير هيئة تنمية الصعيد بالأقصر.







