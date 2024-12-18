اختارت الموت وألقت بطفلتيها إلى الحياة.. شريهان تنعم بالسكينة بعد 240 ساعة من الغرق

أسيوط ـ محمود عجمي:

في قرية ديروط الشريف بمحافظة أسيوط، كانت تعيش شريهان عثمان صدقي، خريجة كلية التربية، حياة بسيطة مليئة بالحب والعطاء، محورها ابنتيها، "الما" ذات السبع سنوات و"راما" ذات الاثني عشر ربيعًا؛ كانت شريهان الأم والصديقة والأخت، ملجأ ابنتيها وروح منزلهما.

في يوم الأحد 8 ديسمبر الجاري، انطلقت شريهان في رحلة إلى أسيوط، لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة، بينما كانت تستقل ميكروباصًا بموقف ديروط، انزلقت السيارة فجأة لتسقط في مياه الترعة الإبراهيمية الباردة.

في لحظات الرعب والفوضى، تجلّت أمومة شريهان بأسمى معانيها، لم تفكر بنفسها للحظة، بل كان كل همها هو إنقاذ ابنتيها وبقوة خارقة، تمكنت من إلقائهما من نافذة السيارة إلى بر الأمان، لتنجو الطفلتان بأعجوبة من الموت المحقق.

لكن القدر كان له رأي آخر، فبينما نجت صغيرتاها، لم تتمكن شريهان من النجاة بنفسها، لتغرق مع باقي ركاب الميكروباص.. لحظات فاصلة، صنعت فيها الأم تضحية أبدية، فداءً لحياة فلذتي كبدها.

عشرة أيام مرّت على هذه الفاجعة، عشرة أيام عاشتها أسرة شريهان وأقاربها على ضفاف الترعة الإبراهيمية في ديروط، في انتظار خبر عنها، قلوبهم معلقة بين الرجاء والخوف، دموعهم لم تجف، وأملهم بالعثور عليها حيّة يتضاءل مع مرور الوقت رجال الإنقاذ النهري لم يدخروا جهدًا في البحث، وسط دعوات الأهالي بأن يعثروا عليها.

بعد 240 ساعة من الغرق، وبعد بحث مضنٍ، عثر أحد الصيادين على جثمان شريهان في ترعة قرية نزلة سرقنا التابعة لمركز ديروط؛ انتهت أيام الانتظار والقلق الطويل، لكن الحزن خيّم على القرية بأكملها.

صدقي عثمان، شقيق شريهان، عبّر عن امتنانه العميق لرجال الأمن وقوات الإنقاذ النهري على جهودهم المضنية في البحث عن شقيقته، مؤكدًا أنهم لم يقصروا في أداء واجبهم.

في صباح اليوم الأربعاء، شيّع أهالي قرية ديروط الشريف جثمان شريهان في جنازة مهيبة، وسط حزن عميق ودموع غزيرة. رحلت شريهان، لكن قصتها البطولية وتضحيتها الخالدة ستظل محفورة في ذاكرة وقلوب كل من عرفها، رمزًا للعطاء الأمومي الذي لا يعرف حدودًا..ستظل شريهان مثالاً للأم التي ضحت بحياتها من أجل حياة ابنتيها، لتخلد اسمها في سجل الأبطال.

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