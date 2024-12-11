العثور على جثمان المعيدة الغارقة في حادث ميكروباص ديروط بعد 4 أيام بحث

أسيوط - محمود عجمي:

عثرت قوات الحماية المدنية وفرق الغطس المكلفة بالبحث عن المفقودين في حادث ميكروباص ديروط، اليوم الأربعاء، على جثمان دعاء شحاتة، المعيدة بكلية التربية بجامعة أسيوط.

تم العثور على الجثمان بواسطة فريق الغطس التابع للحماية المدنية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

وكانت سيارة ميكروباص أجرة سقطت في الترعة الإبراهيمية يوم الأحد الماضي بجوار موقف الركاب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، ولا يزال البحث جارياً عن ناجين.

تلقى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بسقوط ميكروباص في الترعة الإبراهيمية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية حينها برفقة قوة من الشرطة إلى موقع الحادث واستمر البحث لأكثر من أربعة أيام، ولا يزال جارياً من أجل إخراج مفقودين آخرين.

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