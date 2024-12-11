قرارات عاجلة من محافظ أسيوط بعد كارثة ميكروباص ديروط

أسيوط - محمود عجمي:

قرر اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تشكيل لجنة تضم سكرتير عام المحافظة، السكرتير المساعد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، وكيل وزارة الإسكان، ومدير إدارة المواقف، ستكون مهمة اللجنة مراجعة كافة مواقف الأجرة في قرى ومراكز وأحياء المحافظة، ومعاينة اشتراطات الحماية والأمان بها.

كما قرر المحافظ إلغاء المواقف العشوائية الموجودة بجوار الترع والمجاري المائية، وفي حال تعذر إلغائها، سيتم إنشاء سور وحواجز على حرم الترعة حفاظاً على سلامة المواطنين. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية، والتأكيد على التزام السائقين بالمواقف القانونية التي تحددها إدارة المواقف بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمركز ديروط، رافقه خلالها عدد من المسؤولين. بدأ المحافظ جولته بتفقد الموقف العشوائي الذي تم إلغاؤه بطريق "أسيوط - ديروط" الزراعي، ونقله إلى موقف آخر بمنطقة الدلجاوي، بعد سقوط سيارة ميكروباص بالترعة بسبب إهمال السائق.

والتقى المحافظ أهالي الضحايا وقدم لهم خالص العزاء، مؤكداً تكثيف جهود البحث وتدعيم فريق الإنقاذ بعدد من اللانشات والغواصين لتمشيط الترعة.

وأكد المحافظ أنه لن يتجاهل المشكلات والقضايا التي تهم المواطنين، وسيتم التصدي بكل حزم لمواقف السرفيس العشوائية لما تسببه من فوضى وعرقلة للحركة المرورية. كما شدد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإزالة أية مخالفات، وإنشاء سور حديدي أو خرساني بطول الترعة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري.

استكمل المحافظ جولته بتفقد الموقف القانوني لسيارات الأجرة المعروف باسم موقف الغروب، وشدد على ضرورة التزام سيارات السرفيس والميكروباص بالوقوف في هذا الموقف وعدم السماح بالوقوف في أماكن عشوائية. وجه أبوالنصر بتكثيف الحملات على مواقف الأجرة، والتصدي لأي أعمال مخالفة، وإلغاء المواقف العشوائية بالمحافظة، مشدداً على ضرورة متابعة اشتراطات الأمان والسلامة وتطوير منظومة مواقف سيارات الأجرة بما يتواكب مع اتجاه الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.