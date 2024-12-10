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بالفيديو- إزالة موقف سيارات الأجرة بديروط بعد حادث الميكروباص المأساوي

05:30 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إزالة موقف سيارات الأجرة بديروط
  • عرض 8 صورة
    إزالة موقف سيارات الأجرة بديروط
  • عرض 8 صورة
    إزالة موقف سيارات الأجرة بديروط
  • عرض 8 صورة
    إزالة موقف سيارات الأجرة بديروط
  • عرض 8 صورة
    إزالة موقف سيارات الأجرة بديروط
  • عرض 8 صورة
    إزالة موقف سيارات الأجرة بديروط
  • عرض 8 صورة
    إزالة موقف سيارات الأجرة بديروط
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أسيوط- محمود عجمي:

في خطوة عاجلة، بدأت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، إزالة موقف سيارات الأجرة بمدينة أسيوط من موقعه الحالي بجانب الترعة الإبراهيمية، وذلك عقب حادث انزلاق سيارة ميكروباص داخل الترعة.

وأصدر اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قرارًا بنقل موقف الأجرة بديروط إلى موقع موقف سيارات قرى ديروط غرب، بعد حادث انقلاب الميكروباص في الترعة، السيارة كانت متوقفة في موقف الأجرة، لكنها انزلقت إلى الترعة المجاورة للموقف نتيجة رجوعها للخلف لأسباب غير معروفة.

كما قرر المحافظ، صرف 5 آلاف جنيه للمصابين في الحادث، و50 ألف جنيه لكل رب أسرة متوفى، و25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وذلك تعويضًا عن حادث سقوط الميكروباص في مياه الترعة الإبراهيمية بمركز ديروط.

إزالة موقف سيارات موقف ديروط حادث ميكروباص أسيوط غرق ميكروباص
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