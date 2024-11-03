مصروف ودعاء.. والدة الطالب المقتول في بورسعيد تكشف تفاصيل اللقاء الأخير

بورسعيد - طارق الرفاعي:

روت والدة الطالب محمد عمر مهران، الذي قُتل بطعنة نافذة على يد زميله داخل مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية، تفاصيل لقائها الأخير بابنها قبل ذهابه إلى المدرسة.

قالت الأم وهي في حالة انهيار أمام مشرحة مستشفى الزهور، حيث جثمان ابنها: "أعطيته مصروفه ودعيت له بالنجاح قبل خروجه من المنزل، ولم أكن أعرف أنه سيكون اللقاء الأخير، ولن أرى ضحكته مرة أخرى".

وأضافت الأم أن ابنها لم يسبق له الشجار مع الطالب المتهم، مشيرة إلى أن ابنها كان يعمل في كافتيريا تابعة للعائلة بجانب والده، ويذهب إلى المدرسة يومي الأحد والثلاثاء فقط. وقالت بنبرة مؤلمة: "ابني كان يعمل ولم يكن عاطلاً كما يُشاع".

واختتمت حديثها مطالبةً بالعدالة لابنها الذي اعتبرته "نور عيني وابنها الوحيد بين ثلاث بنات"، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تحتفل بعيد ميلاده هذا الشهر لكنها تلقت خبر وفاته بدلاً من ذلك.

وكانت مستشفى الزهور المركزي قد استقبلت الطالب محمد عمر مهران في حالة حرجة بعد تعرضه لطعنة في القلب، ناتجة عن اعتداء زميله المدعو "ع.ن.ع" بسلاح أبيض. حاولت الفرق الطبية إنقاذه، لكنه توفي متأثرًا بإصابته وهبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف عضلة القلب.

عاينت النيابة العامة موقع الجريمة داخل المدرسة وطلبت انتداب خبير لتفريغ كاميرات المراقبة التي سجلت الحادثة ولحظة فرار المتهم. وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، كما طلبت تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

وتستكمل النيابة تحرياتها، حيث أوصت بضبط المتهم بسرعة وتقديمه للعدالة، كما طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ملابسات الجريمة وأسبابها.

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