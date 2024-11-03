طعنة داخل المدرسة.. كيف قتل طالب زميله في بورسعيد؟

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استيقظ "محمد" كعادته مبكرا، صباح اليوم الأحد، وتوجه إلى مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية، لتحقيق حلمه وحلم أسرته في إنهاء تعليمه وبناء مستقبله والالتحاق بالجامعة.

ألقى التحية على زملائه بابتسامة عريضة تعودوا رؤيتها ترتسم على وجهه الصغير قبل أن يحضر طابور الصباح ليصعد بعده إلى فصله الذي اعتاد الالتزام بالحضور داخله، ولم يكن لحظتها يعلم أنها ستكون المرة الأخيرة التي يدخله.

وبعد مرور قرابة الساعتين استأذن محمد عمر مهران، طالب بالصف الأول بالمدرسة الميكانيكية، للذهاب إلى دورة المياه والعودة مرة أخرى إلى الفصل - بحسب ما كشفته التحريات الأولية - لكن زميل له في المدرسة كان له رأي آخر، لظروف غامضة لم تكشف عنها التحريات بعد طعنه المتهم بطعنة نافذة في القلب.

وكان مستشفى الزهور، استقبل الطالب "محمد عمر مهران"، طالب بالصف الأول بالمدرسة الميكانيكية، في حالة سيئة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله بالمدرسة المدعو "ع.ن.ع" عليه بسلاح أبيض، وحاولت أطقم الرعاية الطبية إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثر بجراحه وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتاج الإصابة.

واستبعد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مدير المدرسة الميكانيكية من منصبه، وتكليف لجنة بإدارة شئون المدرسة لحين انتهاء التحقيقات، كما قرر إحالة جميع من لهم علاقة بالواقعة من إشراف ومعلمين للتحقيق الفورى، وذلك على خلفية الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفي، وكلف اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، فريق بحث بسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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