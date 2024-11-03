النيابة تُناظر جثمان طالب بورسعيد المقتول داخل مدرسة الميكانيكية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وصل فريق من نيابة بورسعيد العامة، اليوم الأحد، إلى مستشفى الزهور، لمناظرة جثمان الطالب المقتول على يد زميله داخل مدرسة بورسعيد الميكانيكية بطعنة نافذة في القلب.

وأصدرت نيابة بورسعيد العامة، قرارها بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة.

كما طلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد حول الواقعة وأسبابها وملابستها، وأمرت بسرعة ضبط الجاني ومثوله أمام النيابة العامة في أسرع وقت.

ومن المنتظر انتقال فريق من النيابة العامة بعد قليل لمعاينة موقع الحادث بمدرسة بورسعيد الميكانيكية، ومباشرة التحقيقات في الواقعة، وسؤال كل من لهم علاقة بها.

كان مستشفى الزهور، استقبل الطالب في حالة سيئة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله بالمدرسة عليه بسلاح أبيض، وحاولت أطقم الرعاية الطبية إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثر بجراحه وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتاج الإصابة.

واستبعد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مدير المدرسة الميكانيكية من منصبه، وتكليف لجنة بإدارة شئون المدرسة لحين انتهاء التحقيقات، كما قرر إحالة جميع من لهم علاقة بالواقعة من إشراف ومعلمين للتحقيق الفورى، وذلك على خلفية الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفي، وكلف اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، فريق بحث بسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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