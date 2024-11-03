بعد مقتل طالب على يد زميله.. تعليمات بالتفتيش الذاتي لجميع تلاميذ مدارس بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، تعليماته، اليوم الأحد، إلى مديري مدارس جميع المراحل التعليمية في بورسعيد، بالتفتيش الذاتي لجميع الطلاب قبل دخول المدرسة.

وتضمنت تعليمات مدير التعليم في بورسعيد، بالتأكيد على كل المديرين بضرورة التفتيش لجميع الطلاب بما في ذلك التفتيش الذاتي، وتكثيف الإشراف على الطلاب.

وكان مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استقبل "محمد عمر مهران"، الطالب بالصف الأول بمدرسة بورسعيد الميكانيكية، في حالة حرجة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله بالمدرسة المدعو "ع.ن.ع" عليه بسلاح أبيض، وحاولت أطقم الرعاية الطبية إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثر بإصابته وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب.

وعاينت النيابة العامة موقع جريمة مقتل الطالب داخل مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية، وطلبت انتداب عضو فني لتفريغ كاميرات المدرسة التي رصدت الجريمة، ولحظة هروب المتهم.

وتُباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة للوصول إلى أسبابها وملابساتها النهائية، ومن المنتظر أن يُجرى سؤال كل ما له علاقة بالأمر.

وكان فريق من نيابة بورسعيد العامة، ناظر جثمان الطالب داخل مشرحة مستشفى الزهور، وأصدرت النيابة قرارها بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد حول الواقعة وأسبابها وملابستها، وأمرت بسرعة ضبط الجاني ومثوله أمام النيابة العامة في أسرع وقت.

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