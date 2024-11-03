بعد مقتل طالب على يد زميله.. عزل مديرة التعليم الفني فى بورسعيد من منصبها

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عزل مديرة التعليم الفني بالمحافظة من منصبها، على خلفية مقتل طالب على يد زميله بطعنة نافذة في القلب.

وأعد مدير التربية والتعليم ببورسعيد مذكرة للعرض على اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، للتصديق على قرار عزل حنان صبح، مدير التعليم الفني من منصبها.

وكان مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استقبل "محمد عمر مهران"، الطالب بالصف الأول بمدرسة بورسعيد الميكانيكية، في حالة حرجة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله بالمدرسة المدعو "ع.ن.ع" عليه بسلاح أبيض، وحاولت أطقم الرعاية الطبية إنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب.

ووصل فريق من نيابة بورسعيد العامة، إلى مستشفى الزهور، لمناظرة جثمان الطالب المقتول على يد زميله، وأصدرت قرارها بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة.

كما طلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد حول الواقعة وأسبابها وملابستها، وأمرت بسرعة ضبط الجاني ومثوله أمام النيابة العامة في أسرع وقت.

ومن المنتظر انتقال فريق من النيابة العامة بعد قليل لمعاينة موقع الحادث بمدرسة بورسعيد الميكانيكية ومباشرة التحقيقات في الواقعة، وسؤال كل من لهم علاقة بها.

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