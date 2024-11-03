"استأذنك أروح الحمام".. آخر ما قاله طالب بورسعيد قبل قتله داخل المدرسة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشفت التحريات الأولية، في واقعة مقتل طالب على يد زميله بطعنة نافذة في القلب، داخل مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية، اليوم الأحد، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المجني عليه.

وتبين من التحريات المبدئية غير النهائية، أن الطالب المجني عليه "محمد عمر مهران"، طالب بالصف الأول بالمدرسة الميكانيكية، استأذن في الخروج من الفصل والتوجه إلى دورة المياه لقضاء حاجته.

وأوضحت التحريات أنه عقب السماح للطالب الانصراف خرج من الفصل في طريقه إلى "الحمام"، وفي هذه الأثناء باغته زميله "ع.ن.ع" بطعنة نافذة في القلب"، ومازالت التحقيقات جارية من قبل جهات التحقيق للوصول إلى الأسباب النهائية وملابسات الواقعة.

كان مستشفى الزهور، استقبل الطالب في حالة سيئة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله بالمدرسة عليه بسلاح أبيض، وحاولت أطقم الرعاية الطبية إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثر بجراحه وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتاج الإصابة.

واستبعد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مدير المدرسة الميكانيكية من منصبه، وتكليف لجنة بإدارة شئون المدرسة لحين انتهاء التحقيقات، كما قرر إحالة جميع من لهم علاقة بالواقعة من إشراف ومعلمين للتحقيق الفورى، وذلك على خلفية الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفي، وكلف اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، فريق بحث بسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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