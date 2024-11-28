يستوعب 270 طالبًا.. افتتاح مبنى جديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، المبنى الجديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان في حي المنتزه ثان، الذي تم تنفيذه في إطار "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية"، والممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية.

شارك في الافتتاح كل من توماس فيندبو، ممثل الاتحاد الأوروبي، وخالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن المبنى الجديد في المدرسة يضم 6 فصول تستوعب 270 طالبًا، بالإضافة إلى معملين للحاسب الآلي ومعملين للأنشطة، فضلًا عن صيانة ورفع كفاءة المبنى الرئيسي للمدرسة الذي يضم 36 فصلًا، مما يتيح للطلاب بيئة تعليمية محفزة وداعمة.

وأضاف خالد أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) شمل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة بمنطقة أبو قير، حيث ساهم المشروع في تعزيز قدرات إدارة الرقابة والرصد البيئي لتحسين خدمات جمع المخلفات.

وأشار إلى أنه تم تعزيز التحول الرقمي بمدرسة أحمد مجدي أبو زيد من خلال إنشاء معمل كمبيوتر، وتدريب المعلمين والإداريين على استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، إلى جانب تدريب جمعيات أهلية بمنطقة أبو قير على دعم التحول الرقمي في التعليم.

كما أوضح المحافظ أنه جرى تجهيز مركز لبناء قدرات الميسرين لدعم الأطفال ذوي صعوبات التعلم ومشاكل التخاطب، لدمج طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية ذوي صعوبات التعلم في النظام التعليمي الرسمي.

وأكد أن المشروع يخدم سكان منطقة أبو قير من خلال تعزيز فرص التوظيف وتنمية المهارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه تم تدريب 1111 شخصًا على مهارات متنوعة مثل أعمال البناء والخياطة واللحام والصحة والسلامة العامة والكهرباء، مع تعيين 144 متدربًا، مما يساهم في توفير حياة كريمة ودخل مستدام لهم.