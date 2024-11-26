بالصور- سكرتير عام أسوان يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية

أسوان – إيهاب عمران:

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء أيمن الشريف باستقبال السيد إيريك إجليستون المسؤول السياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر.

وخلال اللقاء الذى حضره المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكريم عوض الله مختص بالسفارة، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولي بالمحافظة، نقل السكرتير العام تحيات محافظ أسوان لوفد السفارة، والتى تأتى زيارتهم لأسوان تأكيداً لعمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السكرتير العام، إنه جرى استعراض أولويات العمل المشترك خلال الفترة الحالية بين المحافظة والسفارة الأمريكية، والتى ترتكز على دعم تنفيذ مشروعات التوسعات الزراعية وفقاً للتقنيات الحديثة والمتطورة، فضلاً عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومنظومة المخلفات الصلبة وغيرها من المشروعات الآخرى، تواكباً مع ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية عديدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالجودة العالية.