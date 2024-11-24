محافظ أسوان يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون المشترك

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأحد، سفير جمهورية كوريا الجنوبية، كيم يونج هيون، والوفد المرافق له، لمناقشة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

رحب المحافظ بالسفير الكوري، مشيرًا إلى ما تتمتع به أسوان من مقومات سياحية فريدة تجعلها من أهم المشاتي والمقاصد السياحية، بالإضافة إلى طقسها الدافئ المعتدل وتنوع أنماطها السياحية. وأكد أن هناك خطة للتواصل المستمر مع الجانب الكوري لدعم حركة السياحة الكورية، في ظل العلاقات الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول.

من جانبه، أعرب السفير كيم يونج هيون عن سعادته بزيارة أسوان وإعجابه بجمال الطبيعة والآثار التاريخية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال. وأكد أن قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان يُعد جسرًا هامًا للتواصل الثقافي، لافتًا إلى وجود خطط لإعادة متطوعي KOICA، بما في ذلك متطوعي التايكوندو، واستقبال متطوعين جدد في مجالات مختلفة.

كما أشار السفير إلى التعاون في تنفيذ مشاريع تنموية بأسوان، مثل تحديث إشارات السكك الحديدية بين الأقصر والسد العالي، ومشاريع لمعالجة النفايات الصلبة، بالإضافة إلى التنسيق لإقامة فعاليات ثقافية، وتعزيز التعاون بين محافظة أسوان والحكومات المحلية الكورية مثل غوانغجو.

وفي ختام اللقاء، تبادل المحافظ والسفير الدروع كتعبير عن متانة العلاقات المصرية الكورية.